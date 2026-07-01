В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 1 июля

Наиболее плотное движение 1 июля наблюдается на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра Москвы. Движение в городе рабочее, общая интенсивность на дорогах составляет 3 балла. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на Рижской и Савеловской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

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