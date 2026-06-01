Москвичи примут решение о восстановлении скульптур на крыше дома на Тверской

На портале "Активный гражданин" началось голосование по вопросу воссоздания скульптур на доме № 4 на Тверской улице. Пятиметровые фигуры, изображавшие советскую семью и молодую пару, украшали здание с конца 1930-х годов до конца 1970-х годов. Их демонтировали из соображений безопасности, так как они были выполнены из гипса и разрушались.

Москвичам предлагается три варианта: восстановить исторические композиции, оставить здание в текущем виде или доверить решение специалистам. Голосование началось 29 мая, точная дата окончания не объявлена. Воссоздание скульптур начнется только после подведения итогов, если большинство участников выскажется положительно.

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