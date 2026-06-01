Посетители смогут кататься на "Солнце Москвы" до 22:00 1 июня

Посетители смогут кататься на колесе обозрения "Солнце Москвы" до 22:00 1 июня. Последняя посадка запланирована на 21:40. В День защиты детей для юных гостей подготовили специальную программу с аниматорами, викторинами, призами и экскурсиями.

Одно из самых популярных мест столицы сегодня собрало большое количество посетителей. С самого утра к аттракциону выстроилась очередь. Во время экскурсий детям рассказывали об устройстве колеса обозрения и знакомили с его работой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.