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Новости

Новости

01 июня, 17:15

Город

Посетители смогут кататься на "Солнце Москвы" до 22:00 1 июня

Посетители смогут кататься на "Солнце Москвы" до 22:00 1 июня

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Посетители смогут кататься на колесе обозрения "Солнце Москвы" до 22:00 1 июня. Последняя посадка запланирована на 21:40. В День защиты детей для юных гостей подготовили специальную программу с аниматорами, викторинами, призами и экскурсиями.

Одно из самых популярных мест столицы сегодня собрало большое количество посетителей. С самого утра к аттракциону выстроилась очередь. Во время экскурсий детям рассказывали об устройстве колеса обозрения и знакомили с его работой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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