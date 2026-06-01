Реальная зарплата в России вырастет на 3% в 2026 году. Реальная – это с учетом уровня инфляции. Номинально рост может быть еще больше, но при этом увеличиваются цены.

По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, зарплаты растут только у тех специалистов, которых нужно удерживать. Это касается работников физического труда. По всем остальным направлениям рост зарплат будет не таким существенным.

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