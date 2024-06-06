Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

06 июня, 19:15

Город

"Мой район": государственные ветеринарные клиники. Головинский район

"Мой район": государственные ветеринарные клиники. Головинский район

Московский зоопарк впервые показал детенышей кошачьих лемуров

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Депутаты ГД выступили с инициативой пронумеровать домашних животных

В Москве работают 26 государственных ветклиник, где помогут любому домашнему питомцу. Там бесплатно поставят вакцину от бешенства, экстренно прооперируют, сделают УЗИ и рентген. Можно вызвать врача на дом – он приезжает на реанимобиле, оборудованном всем необходимым для спасения животных.

Как брать анализы у питона, с какими травмами чаще всего обращаются летом и как оформить питомцу электронную медкарту, как и у его хозяина? Подробнее – в программе "Мой район".

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