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В Алтайском заповеднике камеры впервые зафиксировали четырех снежных барсов

В Алтайском заповеднике камеры впервые зафиксировали четырех снежных барсов

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В Алтайском заповеднике камеры впервые поймали снежных барсов. Фотоловушки зафиксировали четырех пятнистых краснокнижных животных. Ирбисы до сих пор остаются одними из самых малоизученных кошачьих в мире.

На Алтае фотофиксаторы впервые заметили их шесть лет назад на Шап-шальском хребте. Причем специалистам пробраться к местам установки камер непросто. Чтобы забрать ценные кадры, пришлось преодолеть труднопроходимые гребни гор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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