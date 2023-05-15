"Мой район": помощь СВО. Измайлово

В московском районе Измайлово многодетные мамы из местной чат-группы в 2022 году организовали группу "Добрые руки ИZмайлоVо". Они плетут маскировочные сети для бойцов.

К этой инициативе присоединились почти 200 человек. У женщин сразу встал вопрос с помещением. Они обратились к управе и сразу получили здание бывшего ДК, которое не использовалось.

В студии программы – Ирина Антонец, организатор добровольческой группы, Ольга Алясова, жена мобилизованного, Валентина Островнова, пенсионерка и участник волонтерской группы, а также актриса Яна Поплавская и народный артист России Владимир Стеклов, которые помогают российским военным.

О помощи военнослужащим и их семьям рассказывает Юлия Матвеева, директор Единого центра помощи участникам СВО и их семьям. Подробнее – в эфире программы "Мой район":