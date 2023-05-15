Жителям Москвы рассказали о погоде 15 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В первый день недели, 15 мая, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 19 до 21 градуса, а в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Скорость северо-восточного ветра составит 2–7 метров в секунду, атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на этой неделе в Москву придет летнее тепло. В частности, в четверг, 18 мая, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что жителей и гостей столицы ожидает сухая погода без осадков на этой неделе.

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