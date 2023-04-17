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Общество

"Мой район": "Московское долголетие". Помощь СВО. Некрасовка

"Мой район": "Московское долголетие". Помощь СВО. Некрасовка

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Ирина Терехова является участницей проекта "Московское долголетие", благодаря которому она посещает различные кружки. Когда ее внука мобилизовали, женщина стала с другими пенсионерами вязать и шить для солдат, а проект "Московское долголетие" организовал акцию "Поделись теплом", чтобы помочь пенсионерам отправить все, что они шьют и вяжут, на фронт.

Акция "Поделись теплом" вышла за рамки проекта – в ней стали принимать участие семьями. Сослан Фидаров, актер театра и кино, участник гуманитарной миссии на Донбассе, рассказал, как солдаты радуются бабушкиным подаркам. Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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