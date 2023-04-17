Собянин рассказал о работе школ приемных родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обязательное составляющей процесса усыновления ребенка является обучение в школе приемных родителей. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

По его словам, сегодня в Москве работает 44 такие школы. Там семьи консультируют по различным юридическим, психологическим, медицинским и другим вопросам. Большое внимание уделяется работе с психологическими травмами детей. Этому уделяется почти половина всего обучения.

С этого года в школах действует единый стандарт обучения, основанный опыте прошлых лет. Раньше продолжительность обучения в разных школах отличалась, теперь же она везде одинаковая и составляет 80 академических часов.

"Есть дети, уход и забота за которыми требуют особых навыков. Это и дети с инвалидностью и особенностями здоровья, и подростки, а также родные братья и сестры. Чтобы обучить будущих родителей навыкам работы с ними, в школе предложат пройти дополнительные тематические циклы занятий", – добавил градоначальник.

По его словам, задача школ заключается не только в том, чтобы научить быть хорошими приемными родителями, но и помочь понять, готова ли пара принять в семью ребенка. Так было, например, с парой Олега и Марианны.

К решению усыновить ребенка супруги шли очень долго, а в январе текущего года записались в школу приемных родителей при Центре содействию семейному воспитанию имени Никулина. Большое значение для них имела организованная встреча с приемной мамой, после чего они перестали волноваться и окончательно осознали, что готовы стать приемной семьей.

Собянин указал, что москвичи все чаще берут на воспитание детей-сирот, за последние годы число детских домов в столице сократилось в разы. Это стало возможно в том числе благодаря поддержке замещающих семей со стороны города.

"С 2010 года число детишек, проживающих в интернатных учреждениях, сократилось в четыре раза – с 4,3 тысячи до 1,1 тысячи детей. В приемные семьи сегодня устроено порядка 94% детей-сирот. А из 47 центров содействия семейному воспитанию (бывших детских домов) в Москве осталось только 13", – написал мэр.

Так, для для родителей приемных детей сегодня предусмотрены ежемесячные выплаты в размере от 20,8 тысячи до 34,7 тысячи рублей. Также для них предусмотрены льготы по оплате ЖКУ и покупке путевок на детский отдых, бесплатный проезд в общественном транспорте, и другая материальная помощь.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва сегодня сотрудничает с 250 социально ориентированными некоммерческими организациями, работающими с детьми-сиротами, людьми с инвалидностью и многодетными семьями. Для таких НКО в городе проводят конкурс грантов. В прошлом году их получили 90 организаций, помогающих более чем 30 тысячам москвичей.



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