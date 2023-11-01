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01 ноября, 06:55

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершили на Рязанском проспекте

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершили на Рязанском проспекте

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В Рязанском районе завершился капитальный ремонт жилого дома. Пятиэтажное здание находится по адресу Рязанский проспект, 32. Его возвели в 1958 году.

Особое внимание специалистами было уделено ремонту фасада. Они выполнили такие работы, как ремонт цоколя, отмостки, ремонт штукатурно-окрасочного слоя и ремонт декоративно-венчающего карниза

Кроме того, мастера отремонтировали кровлю. Там заменили непригодные деревянные конструкции, кровельное покрытие и утеплили чердачное помещение. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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