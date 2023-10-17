Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 18:00

Город

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт фасада дома на Алтуфьевском шоссе

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт фасада дома на Алтуфьевском шоссе

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили фасад дома на шоссе Энтузиастов

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории кластера "Ломоносов"

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1979 года завершился в Войковском районе

"Мой район. Обратная связь": завершился ремонт 14-этажного жилого дома в Хибинском проезде

В столице продлят Мосфильмовскую улицу

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Строители начали возведение опор пешеходного моста через Нагатинский затон

"Актуальный репортаж": Москвичам рассказали о спросе на министудии в столице

Каждый третий москвич работает в малом или среднем предпринимательстве

На северо-востоке Москвы завершен капитальный ремонт фасада 12-этажного дома. Здание находится по адресу Алтуфьевское шоссе, дом № 24 В. Дом был возведен в 1974 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта подарили этому зданию новый яркий облик. Мастера применили передовую технологию ремонта с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Высотные работы на объекте производились с применением фасадных электролюлек. Для ремонта были подобраны качественные отечественные материалы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика