Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": пешеходную зону обустроили в Савеловском районе

"Мой район. Обратная связь": пешеходную зону обустроили в Савеловском районе

"Мой район. Обратная связь": Бережковскую набережную отремонтировали в Дорогомилове

"Мой район. Обратная связь": свыше 850 км проводов убрали под землю в Москве с 2015 года

"Мой район. Обратная связь": завершен капремонт фасада дома на Алтуфьевское шоссе

"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление фасада дома на шоссе Энтузиастов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Кремлевской набережной

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

Сергей Собянин рассказал о развитии масштабных инвестпроектов в Москве

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

В ходе работ по благоустройству в Савеловском районе сделали пешеходную зону. Она проходит по улицам Вятской, 1-й Хуторской, Башиловской и по 4-му Вятскому переулку. На месте гаражей сделали зону отдыха и площадку для выгула домашних животных, привели в порядок газон.

Также в рамках благоустройства Северного округа специалисты привели в порядок Базовский сквер в Западном Дегунине. Там появились велосипедные и пешеходные дорожки и спортивные площадки. Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика