"Мой район. Обратная связь": завершился ремонт станций метро "Боровицкая" и "Полянка"

В столичном метрополитене завершился ремонт станций "Боровицкая" и "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии. Работы выполнили в короткие сроки – всего за две недели.

Специалисты очистили и побелили более 12 тысяч квадратных метров сводов станций, покрасили почти три тысячи квадратных метров потолков в переходах и в зоне эскалаторов, заменили свыше пятисот ламп. Кроме того, они привели в порядок лавочки, деревянные поручни и мраморную облицовку.

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