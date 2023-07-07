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16:55

Транспорт

"Мой район. Обратная связь": завершился ремонт станций метро "Боровицкая" и "Полянка"

"Мой район. Обратная связь": завершился ремонт станций метро "Боровицкая" и "Полянка"

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В столичном метрополитене завершился ремонт станций "Боровицкая" и "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии. Работы выполнили в короткие сроки – всего за две недели.

Специалисты очистили и побелили более 12 тысяч квадратных метров сводов станций, покрасили почти три тысячи квадратных метров потолков в переходах и в зоне эскалаторов, заменили свыше пятисот ламп. Кроме того, они привели в порядок лавочки, деревянные поручни и мраморную облицовку.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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