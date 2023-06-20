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"Мой район. Обратная связь": на шоссе Энтузиастов заработал кинотеатр "Москино Факел"

"Мой район. Обратная связь": на шоссе Энтузиастов заработал кинотеатр "Москино Факел"

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На шоссе Энтузиастов после капитального ремонта заработал кинотеатр "Москино Факел" – один из старейших в Москве. Он открылся в 1958 году на первом этаже сталинского жилого дома и сразу стал точкой притяжения на культурной карте района.

Во время капитального ремонта был обустроен второй зрительный зал, как и было изначально. Долгое время в результате многочисленных переделок функционировал только один зал.

В кинотеатре отремонтировали системы электроснабжения, отопления, полностью переделали пространство холла, оборудовали кассовую стойку и зону кафе. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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