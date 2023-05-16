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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в стиле неоклассицизма проведут в столице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в стиле неоклассицизма проведут в столице

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В Москве проведут капитальный ремонт в доме в стиле неоклассицизма. Здание находится по адресу Большой Кисловский переулок, дом 4, строение 1. Дом построили в 1913 году по проекту архитектора Николая Чернецова.

Специалисты фонда капитального ремонта подарят этому историческому дому вторую жизнь. Там заменят внутренние инженерные системы, отремонтируют крышу, подвал и фасад. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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