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"Мой район. Обратная связь": ФОК у станции метро "Дмитровская" ввели в эксплуатацию

"Мой район. Обратная связь": ФОК у станции метро "Дмитровская" ввели в эксплуатацию

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В эксплуатацию ввели физкультурно-оздоровительный комплекс возле станции метро "Дмитровская". Он находится на Большой Новодмитровской улице.

ФОК предназначен для студентов колледжа по подготовке социальных работников и для всех жителей района. Площадь комплекса – более пяти тысяч квадратных метров. Там можно будет заниматься самыми разными видами спорта.

На первом этаже обустроили плавательную зону с детским и взрослым бассейнами. На втором этаже – тренажерный зал с массажным кабинетом, а на третьем – уникальный зал для игровых видов спорта.

В здании установили лифт грузоподъемностью в одну тонна. Кроме того, на территории комплекса есть несколько зон отдыха.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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