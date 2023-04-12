Выставка о развитии российской космонавтики открылась в Каракасе

Фото: Космический центр "Южный"/Роскосмос

В столичном Планетарии в Венесуэле прошло открытие выставки "Россия – современная космическая держава", мероприятие было приурочено ко Дню космонавтики. Об этом сообщает ТАСС.

На тожественном открытии выставки, организованной посольством РФ в Венесуэле совместно с представительством Россотрудничества, замминистра экосоциализма Венесуэлы Эрнан Торо заявил, что для Каракаса российская космонавтика отражает главные достижения человечества. По его мнению, Юрий Гагарин является символом характера, смелости, решительности и революционного духа.

Гостям мероприятия показали подготовленный "Роскосмосом" видеосюжет о главных космических стартах 2022 года. На выставке присутствовал посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, который поделился с посетителями историями о достижениях советской космонавтики, а также успехами современной России в данной области.

Мероприятие завершилось в сквере Планетария у посаженного в день 60-летия полета Гагарина дерева каоба. На этом месте в 2021 году была заложена капсула времени с пожеланиями будущим поколениям.

Ранее Владимир Путин в ходе выступления в честь Дня космонавтики заявил, что впервые в новейшей истории было осуществлено 100 космических пусков подряд без аварий. По мнению президента, это говорит о развитии российской космической отрасли.

Владимир Путин поздравил работников космической отрасли с Днем космонавтики

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