"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт малоэтажного дома на улице Амундсена

В столичном районе Свиблово завершился капитальный ремонт дома на улице Амундсена. Его возвели в 1953 году в неоклассическом стиле. Это яркий пример малоэтажной жилой застройки середины XX века.

Специалисты бережно восстановили фасад дома. Работы стартовали с расчистки плоскостей от старого окрасочного слоя, после этого они приступили к заделке трещин специальным строительным составом. Еще рабочие произвели локальную вычинку кирпичной кладки, обработали антисептиком и средством места наибольшего износа

Затем специалисты приступили к самой сложной части работы – восстановлению архитектурного декора, для этого они использовали самые передовые технологии. На финальном этапе нанесли новый штукатурно-окрасочный слой.

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