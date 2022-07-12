Московский производитель продуктов здорового питания вышел на рынок Китая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский производитель здорового питания "Полеззно" вышел на китайский рынок и уже заключил контракты более чем на 32 миллиона рублей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что город активно поддерживает компании, экспортирующие или только планирующие поставлять продукцию на международный рынок.
"Особенной популярностью столичные продукты пользуются в Китае: в прошлом году объемы поставок товаров агропромышленного комплекса в эту страну выросли на 73,3%. В этом году экспортировать свою продукцию в КНР начал московский производитель продуктов для здорового питания. Уже заключено два контракта на общую сумму свыше 32 миллионов рублей, условия еще двух обсуждаются", – пояснил он.
Компания "Полеззно" основана в 2018 году. Ежегодно она выпускает четыре миллиона единиц продукции. В ее ассортименте – смеси для приготовления супов, крупы, семена, кокосовые продукты, готовые завтраки и другие товары.
Продукцию компании можно купить в России, Казахстане, Белоруссии, Армении, Узбекистане и Азербайджане. В Китай производитель начал поставлять 10 видов товаров, включая гранолу "Орехи в шоколаде". Производители подчеркивают, что в Китае любят российскую продукцию с шоколадом.
Ранее сообщалось, что в столице ведется прием заявок экспортеров на участие в международных выставках 2022 года. Они представят свою продукцию и услуги под брендом Made in Moscow в Армении, Азербайджане, Узбекистане и Турции. Затраты на организацию возьмет на себя Московский экспортный центр (МЭЦ).
К примеру, в Ереване с 16 по 18 сентября пройдет выставка Comp Expo 2022, которую посвятят информационным технологиям и электронике, а с 23 по 25 ноября на UzProdExpo в Ташкенте представители пищевых компаний смогут провести презентацию своих продуктов.
Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что с 2017 года при поддержке МЭЦ около 1,3 тысячи столичных компаний приняли участие более чем в 70 профильных выставках в 23 странах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: