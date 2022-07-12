Московский производитель продуктов здорового питания вышел на рынок Китая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский производитель здорового питания "Полеззно" вышел на китайский рынок и уже заключил контракты более чем на 32 миллиона рублей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что город активно поддерживает компании, экспортирующие или только планирующие поставлять продукцию на международный рынок.

"Особенной популярностью столичные продукты пользуются в Китае: в прошлом году объемы поставок товаров агропромышленного комплекса в эту страну выросли на 73,3%. В этом году экспортировать свою продукцию в КНР начал московский производитель продуктов для здорового питания. Уже заключено два контракта на общую сумму свыше 32 миллионов рублей, условия еще двух обсуждаются", – пояснил он.

Компания "Полеззно" основана в 2018 году. Ежегодно она выпускает четыре миллиона единиц продукции. В ее ассортименте – смеси для приготовления супов, крупы, семена, кокосовые продукты, готовые завтраки и другие товары.

Продукцию компании можно купить в России, Казахстане, Белоруссии, Армении, Узбекистане и Азербайджане. В Китай производитель начал поставлять 10 видов товаров, включая гранолу "Орехи в шоколаде". Производители подчеркивают, что в Китае любят российскую продукцию с шоколадом.

Ранее сообщалось, что в столице ведется прием заявок экспортеров на участие в международных выставках 2022 года. Они представят свою продукцию и услуги под брендом Made in Moscow в Армении, Азербайджане, Узбекистане и Турции. Затраты на организацию возьмет на себя Московский экспортный центр (МЭЦ).

К примеру, в Ереване с 16 по 18 сентября пройдет выставка Comp Expo 2022, которую посвятят информационным технологиям и электронике, а с 23 по 25 ноября на UzProdExpo в Ташкенте представители пищевых компаний смогут провести презентацию своих продуктов.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что с 2017 года при поддержке МЭЦ около 1,3 тысячи столичных компаний приняли участие более чем в 70 профильных выставках в 23 странах.