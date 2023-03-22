"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут в Красностуденческом проезде

На севере Москвы проведут капитальный ремонт дома, возведенного в стиле позднего конструктивизма. Здание находится по адресу Красностуденческий проезд, 11. Этот дом построили в 1938 году, квартиры там предназначались для педагогов Тимирязевской академии.

Данное пятиэтажное здание является архитектурной изюминкой района. Специалисты фонда капитального ремонта приведут дом в порядок. Они займутся обновлением внутренних коммуникаций, крыши, подъездов и фасада. Сперва проведут ремонт кирпичной кладки, затем обработают ее эффективным антисептиком. На стены также нанесут штукатурку и заново покрасят.

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