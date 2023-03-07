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"Мой район. Обратная связь": благоустройство вокруг территории Южного речного вокзала

"Мой район. Обратная связь": благоустройство вокруг территории Южного речного вокзала

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В Нагатинском затоне началась инженерная подготовка перед благоустройством территории Южного речного вокзала. Он находится на левом берегу Нагатинской поймы.

В первую очередь специалисты приведут в порядок набережную. Там организуют пять причалов с павильонами. На данный момент специалисты прокладывают ливневую систему, водопровод и канализацию.

Также планируют убрать под землю воздушные провода, построить две трансформаторные подстанции и модернизировать систему освещения. В местах, где суда будут швартоваться, углубят дно, так как река обмелела.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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