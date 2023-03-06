ВДНХ стала одной из самых популярных площадок у москвичей этой зимой

Этой зимой ВДНХ традиционно стала одной из самых популярных площадок у москвичей и гостей столицы. 6 марта там подвели итоги сезона. Говорили о том, что старались сохранить преемственность поколений и не нарушать традиций, которые сложились почти 70 лет назад.

Участники пресс-конференции также рассказали о важных событиях весны. Там пройдут просветительские и профориентационные программы образовательного проекта "Знание. ВДНХ", а также организуют спортивный досуг на территории Выставки.

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