Второй штаб по сбору гуманитарной помощи организовали в центре Москвы

В центре Москвы открыли второй штаб по сбору гуманитарной помощи. Там принимают продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, одежду, игрушки и товары по уходу за детьми. Также нужна пластиковая посуда, постельное белье и бытовая техника.

Москвичей встречают волонтеры – они принимают и сортируют гуманитарную помощь, а затем готовят ее к отправке. Штаб работает в будние дни с 10:00 до 17:00. Он находится в здании Московской городской Думы на Страстном бульваре.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.