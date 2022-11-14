"Мой район. Обратная связь": арт-объект "Первое свидание" появился в сквере в Бибиреве

В Бибиреве, в сквере вдоль Мелиховской и Белозерской улиц, появилась новая скульптурная композиция. Арт-объект назвали "Первое свидание".

По программе "Мой район" в сквере, помимо скульптуры, установили удобные скамейки. Для детей специалисты организовали несколько игровых площадок и большие круглые качели.

Кроме того, в сквере обновили систему освещения и установили камеры видеонаблюдения. В ближайшее время на территории появится смотровая площадка с видом на реку Самотеку и Алтуфьевский заказник.