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"Мой район. Обратная связь": благоустройство сквера "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе

"Мой район. Обратная связь": благоустройство сквера "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе

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Завершилось благоустройство сквера "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе. Он находится на пересечении Нового Берингова проезда и Енисейской улицы. Это один из самых популярных маршрутов до метро "Свиблово".

Старый забор, который окружал парк, убрали. Обновили покрытие дорожек, сделали детскую и баскетбольную площадки, зону с тренажерами. Отреставрировали главную достопримечательность сквера – металлические фигуры знаков зодиака. Реставрацией занимался лично автор скульптур Андрей Асерьянц. Все работы прошли по программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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