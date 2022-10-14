"Мой район. Обратная связь": благоустройство сквера "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе

Завершилось благоустройство сквера "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе. Он находится на пересечении Нового Берингова проезда и Енисейской улицы. Это один из самых популярных маршрутов до метро "Свиблово".

Старый забор, который окружал парк, убрали. Обновили покрытие дорожек, сделали детскую и баскетбольную площадки, зону с тренажерами. Отреставрировали главную достопримечательность сквера – металлические фигуры знаков зодиака. Реставрацией занимался лично автор скульптур Андрей Асерьянц. Все работы прошли по программе "Мой район".