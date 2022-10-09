Реконструкция пруда у Дворца пионеров началась в Гагаринском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к очистке и реконструкции пруда на улице Косыгина в Гагаринском районе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Специалисты ГУП "Мосводосток" разработали решения по обновлению конструкции. Планируется выполнить масштабную очистку ложа пруда от избыточных накоплений илового осадка и грунта. Изменится и береговая полоса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что толщина ила в водоеме доходит до полуметра, это почти половина от объема пруда. Береговая линия частично разрушена: через трещины в бетонных стенах происходят потери воды. По итогам работ иловые отложения уберут, на дне создадут водоупорный слой, а подпорные стенки отремонтируют.

В рамках проекта на водоеме также планируется создать самоочищающуюся экосистему площадью 560 квадратных метров. Там высадят порядка 10 тысяч растений, в числе которых рогоз, кашыш и другие. Завершить все работы планируется с апреля по июнь следующего года.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2026 года в Москве планируется реконструировать 11 набережных. В их числе набережные Марка Шагала, Тараса Шевченко, Крутицкая, Шелепихинская и другие. Там обустроят причалы и зоны отдыха, проведут озеленение.



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