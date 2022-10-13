Юрист раскрыл схему действий при мобилизации больного человека

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Если больного человека хотят призвать в рамках мобилизации, то ему необходимо написать заявление в адрес военного комиссара района о прохождении медицинского освидетельствования. Об этом рассказал Общественной службе новостей заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, что в этом вопросе основой является постановление правительства "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе".

"Согласно его положению любой гражданин, подлежащий мобилизации и, соответственно, приобретающий статус военнослужащего, подлежит освидетельствованию на предмет годности к военной службе. Кроме того, в данном нормативном акте содержится перечень болезней, которые дают право на отсрочку", – отметил Соловьев.

Первичное медицинское освидетельствование проводят в военкомате сразу после прибытия гражданина, но до подписания контракта о службе. Юрист подчеркнул, что поставленный в частной клинике диагноз может быть основанием для проведения комплексного обследования в государственной больнице. Вместе с тем Соловьев рекомендовал потенциальному призывнику собрать весь комплект своих медицинских документов заранее.

"Не лишним будет оформить нотариальную доверенность на кого-то из близких с правом получать из медицинских учреждений данные и выписки о состоянии здоровья, диагнозе и проведенных обследованиях (на случай, если мобилизация происходит в короткие сроки)", – указал юрист.

Ранее сообщалось, что Общественный народный фонд в период с 25 сентября по 10 октября получил более 33 тысяч обращений, касающихся нарушений при частичной мобилизации. В результате рассмотрения этих заявлений домой вернулись свыше 1 300 человек. В частности, в конце сентября в Крым отправились 400 человек, Якутию – 300, Курскую область – 45, Тульскую область – 18, Приморский край – 600, Ростовскую область – свыше 70.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



"Принесу пользу для Родины": доброволец рассказал, как относится к мобилизации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!