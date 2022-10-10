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"Мой район. Обратная связь": обновление территории вокруг Капустинского пруда в Свиблове

"Мой район. Обратная связь": обновление территории вокруг Капустинского пруда в Свиблове

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В столичном районе Свиблово обновили территорию вокруг Капустинского пруда. Рядом находятся жилые дома, кинотеатр, поликлиника и центр соцобслуживания. Все работы прошли по программе "Мой район".

Специалисты сделали беговую дорожку, пространство для воркаута и футбола. Также обустроена детская площадка с покрытием из щепы и игровыми комплексами. В сквере появились лавочки, туалетные кабинки, привели в порядок газон, создали деревянные настилы. Для проведения праздников установили небольшую сцену.

Всего в районе Свиблово с 2010 года обновили 173 двора, также идет благоустройство парка "Яуза".

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Сюжет: "Мой район"
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