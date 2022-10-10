Станция "Новаторская" Троицкой линии метро готова на две трети

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Работы по строительству станции "Новаторская" Троицкой линии метро выполнены на две трети, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, монолитные работы на станции практически завершены, внутренняя архитектурная отделка выполнена на треть.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, в свою очередь, добавил, что одновременно ведется проходка горным способом оборотных тупиков за станцией. Разработку грунта очередной секции уже закончили, сейчас ее бетонируют. Он отметил, что проходческие работы завершили почти на две трети.

Новая станция строится вдоль Ленинского проспекта между улицами Новаторов и Академика Пилюгина. С нее можно будет пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро.

Ранее Бочкарев сообщил, что работы по устройству монолитных конструкций станционных комплексов на участке Троицкой линии метро завершены на 90%. Монолитные работы завершаются на пяти ее станциях – "Новаторской", "Университете Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевской" и "Мамыри". Специалисты приступили к их внутренней отделке.

До этого Бочкарев рассказал, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.



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