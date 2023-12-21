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21 декабря, 03:00

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"Мой район. Навигатор": в столице реконструировали половину городских поликлиник

"Мой район. Навигатор": в столице реконструировали половину городских поликлиник

"Мой район. Навигатор": три новые линии появятся на схеме Московского метрополитена

"Мой район. Навигатор": в столице появится более 570 тысяч рабочих мест

Новости часа: планируем построить еще три новые линии метро – Собянин

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Собянин заявил о росте объемов производства в Москве в два раза

В столице реконструировали половину городских поликлиник. Оставшуюся часть планируют обновить в ближайшие два-три года. Главным результатом масштабного проекта станет новый уровень и качество московского здравоохранения. Об этом Сергей Собянин сообщил во время отчета о работе правительства столицы.

Также особое внимание город уделяет образованию. Московские школы входят в пятерку лучших в мире по уровню читательской, математической и компьютерной грамотности. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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