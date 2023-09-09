"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о подготовке столицы ко Дню города

Москвичи отмечают День города. Столице исполняется 876 лет. В праздник метро и МЦК будут работать круглосуточно. Также будут доступны 16 ночных маршрутов наземного транспорта.

Улицы, мосты, ключевые магистрали и площади перед вокзалами украсили флагами, плакатами и декоративными конструкциями. В пешеходных зонах установили арки с живыми цветами и обустроили зоны отдыха с качелями. Также в порядок привели столичные цветники.

Праздничные мероприятия пройдут на 26 площадках, в том числе в центре города. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".