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09 сентября, 01:35

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"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о подготовке столицы ко Дню города

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о подготовке столицы ко Дню города

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Москвичи отмечают День города. Столице исполняется 876 лет. В праздник метро и МЦК будут работать круглосуточно. Также будут доступны 16 ночных маршрутов наземного транспорта.

Улицы, мосты, ключевые магистрали и площади перед вокзалами украсили флагами, плакатами и декоративными конструкциями. В пешеходных зонах установили арки с живыми цветами и обустроили зоны отдыха с качелями. Также в порядок привели столичные цветники.

Праздничные мероприятия пройдут на 26 площадках, в том числе в центре города. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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