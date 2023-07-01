Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:20

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве появятся 64 км новых набережных

"Мой район. Навигатор": в Москве появятся 64 км новых набережных

Новости часа: ЦОДД изменит скорость движения автомобилей на 11 московских магистралях

В Театре Романа Виктюка прошла премьера спектакля-альманаха "Островский. Авангард"

"Жизнь в большом городе": развитие ТиНАО

Колесо обозрения "Солнце Москвы" временно прекратило работу из-за сильного ветра

"Сити. Едим": где попробовать стритфуд в Москве

В Московском зоопарке построили уличный вольер для карликового бегемота

"Актуальный репортаж": фестиваль "Усадьбы Москвы" стартует 1 июля

Новости часа: новый пешеходный мост соединит Тверской и Беговой районы столицы

Новости часа: 1,5 тыс аварийно-восстановительных бригад дежурят в столице из-за дождя

В Москве появятся 64 километра новых набережных. За последние 11 лет в порядок привели более 80 километров прибрежных территорий. Масштабная реконструкция продолжается во многих районах столицы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрея Бочкарева, на стадии проектирования находятся 5 набережных. Набор набережных включен в проект "Москва-река".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика