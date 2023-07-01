"Мой район. Навигатор": в Москве появятся 64 км новых набережных

В Москве появятся 64 километра новых набережных. За последние 11 лет в порядок привели более 80 километров прибрежных территорий. Масштабная реконструкция продолжается во многих районах столицы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрея Бочкарева, на стадии проектирования находятся 5 набережных. Набор набережных включен в проект "Москва-река".

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