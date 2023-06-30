Системы жизнеобеспечения Москвы функционируют штатно в условиях непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные системы жизнеобеспечения функционируют штатно в условиях ливня и гроз, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, из-за непогоды городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности – круглосуточно дежурят 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет.

Бирюков отметил, что с ночи на 29 июня по утро 30 июня в отдельных районах города выпало около 44 миллиметров осадков, что превышает половину месячной нормы. В пятницу на столицу вновь обрушились дожди, которые продлятся до вечера. Местами выпадет до 20 миллиметров осадков. Не исключены гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду.

"Сотрудники комплекса городского хозяйства проверяют системы водоотведения, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство аварийных бригад Мосводостока", – рассказал заммэра.

Он сообщил, что под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Приняты меры для защиты от ветра зданий, объектов транспорта и торговли. Также организовано информирование граждан.

Бирюков призвал москвичей при ухудшении погоды быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Дептранс Москвы призвал автомобилистов быть внимательными за рулем из-за непогоды.

По прогнозам синоптиков, до 20:00 в Москве ожидается дождь, гроза и сильный ветер. В связи с этим водителям следует держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Синоптики предупредили о возможном граде 30 июня в столице