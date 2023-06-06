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"Мой район. Навигатор": реконструкция исторических павильонов ВДНХ

"Мой район. Навигатор": реконструкция исторических павильонов ВДНХ

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На ВДНХ продолжается реконструкция исторических павильонов. В павильоне № 37 "Птицеводство" мастера перешли к внутренней отделке. Капитальный ремонт там идет с 2021 года. На фасаде уже установили витражи и окна. Павильон построили в 1972 году на территории природно-исторического парка "Останкино".

В этом павильоне специалистам еще предстоят работы: нужно смонтировать систему вентиляции, в порядок необходимо привести отопление и водоснабжение. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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