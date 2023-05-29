"Мой район. Навигатор": на Мосфильмовском пруду установили плавучие домики для уток

На Мосфильмовском пруду установили плавучие домики для уток. В теплое время года водоплавающим птицам такие сооружения просто необходимы. В комфортных и надежных домиках они отдыхают после долгих заплывов.

Внутри домики пустые, на воде их удерживают грузы. Летом утки создают пары, делают гнезда и выводят птенцов. Чаще в Москве встречаются утки кряквы, огари, хохлатая чернеть и чомга. Всего в столице на прудах, которые обслуживает "Мосводосток", разместили 150 деревянных плавучих домиков.

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