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"Мой район. Навигатор": на Мосфильмовском пруду установили плавучие домики для уток

"Мой район. Навигатор": на Мосфильмовском пруду установили плавучие домики для уток

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На Мосфильмовском пруду установили плавучие домики для уток. В теплое время года водоплавающим птицам такие сооружения просто необходимы. В комфортных и надежных домиках они отдыхают после долгих заплывов.

Внутри домики пустые, на воде их удерживают грузы. Летом утки создают пары, делают гнезда и выводят птенцов. Чаще в Москве встречаются утки кряквы, огари, хохлатая чернеть и чомга. Всего в столице на прудах, которые обслуживает "Мосводосток", разместили 150 деревянных плавучих домиков.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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