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"Мой район. Навигатор": более 20 тыс жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва"

"Мой район. Навигатор": более 20 тыс жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва"

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Более 20 тысяч москвичей прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва", хотя еще не прошло и двух недель с момента их открытия. Павильоны заработали в 46 столичных парках и зонах отдыха.

Всего за час горожане могут пройти полноценную диспансеризацию: сдать анализы, ЭКГ, измерить внутриглазное давление и многое другое. Это позволит выявить, например, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также сахарный диабет.

Пройти обследование могут все желающие старше 18 лет. Для этого необходимо иметь при себе московский полис ОМС и документ, удостоверяющий личность. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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