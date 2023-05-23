Москвичей предупредили о вечерних заторах до восьми баллов в центре города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вечером во вторник, 23 мая, в центре Москвы прогнозируется повышенная загруженность дорог до восьми баллов. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Синоптики предупредили, что в столице весь день будет идти дождь. Движение также осложнят низкие скорости, аварии и строительные работы.

На данный момент движение затруднено на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на ТТК в районе улиц Сущевский Вал и Автозаводской, а также на шоссе Энтузиастов в области проспекта Буденного. В вечернее время суток будет сложно проехать в центральной части Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

В департаменте рекомендовали пересесть в этот период на общественный транспорт. Также москвичей призвали не терять бдительность, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на гаджеты во время поездок.

Ранее в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана в столичном регионе. Предупреждение будет действовать с 09:00 23 мая до 09:00 24 мая. Кроме того, в Подмосковье был объявлен желтый уровень пожарной опасности до 21:00 24 мая.

До этого министерство транспорта Московской области рекомендовало водителям быть осторожнее в связи с дождями, которые продлятся до конца недели. В ведомстве предупредили, что из-за погодных условий может быть снижена видимость на дорогах.