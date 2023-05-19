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"Мой район. Навигатор": сезонные обследования деревьев и кустарников начались в Москве

"Мой район. Навигатор": сезонные обследования деревьев и кустарников начались в Москве

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В столице начались сезонные обследования деревьев и кустарников, об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Каждый год специалисты проверяют состояние городских растений. Все результаты фиксируют, анализируют, загружают в паспорта и карты. У деревьев замеряют высоту, диаметр ствола, размер кроны и изучают на наличие болезней.

Работы пройдут на 130 площадках, они позволят получить объективную картину экологической ситуации в Москве.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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