"Мой район. Навигатор": сезонные обследования деревьев и кустарников начались в Москве

В столице начались сезонные обследования деревьев и кустарников, об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Каждый год специалисты проверяют состояние городских растений. Все результаты фиксируют, анализируют, загружают в паспорта и карты. У деревьев замеряют высоту, диаметр ствола, размер кроны и изучают на наличие болезней.

Работы пройдут на 130 площадках, они позволят получить объективную картину экологической ситуации в Москве.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

