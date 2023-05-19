04:35Город
"Мой район. Навигатор": сезонные обследования деревьев и кустарников начались в Москве
В столице начались сезонные обследования деревьев и кустарников, об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.
Каждый год специалисты проверяют состояние городских растений. Все результаты фиксируют, анализируют, загружают в паспорта и карты. У деревьев замеряют высоту, диаметр ствола, размер кроны и изучают на наличие болезней.
Работы пройдут на 130 площадках, они позволят получить объективную картину экологической ситуации в Москве.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор