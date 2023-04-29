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Общество

"Мой район. Навигатор": синоптик рассказал о погоде 29 и 30 апреля

"Мой район. Навигатор": синоптик рассказал о погоде 29 и 30 апреля

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На Москву надвигается холодный фронт и дожди. В ночь на субботу, 29 апреля, температура воздуха опустится до 2 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 11–13 градусов.

А 30 апреля, по прогнозам синоптиков, и вовсе ожидаются заморозки. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, грядущее похолодание покажется москвичам особенно ощутимым, ведь в апреле погода баловала их аномально высокими температурами.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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