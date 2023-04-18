"Мой район. Навигатор": ярмарки выходного дня открылись в столице

В столице снова открыты ярмарки выходного дня. Всего по городу работают десятки площадок. Там москвичи могут купить фермерские продукты, различные соленья и сладости. Торгуют не только российские производители, но и продавцы из ближнего зарубежья.

Продают на ярмарках и продукты, которые можно назвать визитной карточкой того или иного региона. На прилавках представлены и свежая дальневосточная рыба, и дагестанские орехи, и башкирский мед. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".