09:15Город
"Мой район. Навигатор": к открытию навигации начали готовить набережные в Москве
К открытию навигации начали готовить набережные в Москве после зимнего периода. Работы начали проводить на 78 набережных, в том числе и в центре – в Кремлевской, Фрунзенской, Котельнической, Крымской и Пречистенской.
На береговых территориях убирают снег и наледь, моют гранитные парапеты, обновляют сходы к воде и прогулочные тротуары. Работы завершатся к концу апреля.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор