Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Город

"Мой район. Навигатор": к открытию навигации начали готовить набережные в Москве

"Мой район. Навигатор": к открытию навигации начали готовить набережные в Москве

"Мой район. Навигатор": благоустройство территорий в районе МГТУ имени Баумана

"Мой район. Навигатор": 16 водоемов благоустроят в Марьине в 2023 году

"Мой район. Навигатор": благоустройство территорий в районе МГТУ имени Баумана

Мосводосток готов к ликвидации последствий дождя

Новости часа: заторы в Москве достигли 9 баллов вечером 24 марта

"Жизнь в большом городе": ремонт

Новости часа: Собянин рассказал о новых рабочих местах в районах около БКЛ

Утки-огари вернулись в Москву из теплых краев

Московские набережные начали готовить к открытию навигации

К открытию навигации начали готовить набережные в Москве после зимнего периода. Работы начали проводить на 78 набережных, в том числе и в центре – в Кремлевской, Фрунзенской, Котельнической, Крымской и Пречистенской.

На береговых территориях убирают снег и наледь, моют гранитные парапеты, обновляют сходы к воде и прогулочные тротуары. Работы завершатся к концу апреля.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика