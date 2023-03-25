"Мой район. Навигатор": к открытию навигации начали готовить набережные в Москве

К открытию навигации начали готовить набережные в Москве после зимнего периода. Работы начали проводить на 78 набережных, в том числе и в центре – в Кремлевской, Фрунзенской, Котельнической, Крымской и Пречистенской.

На береговых территориях убирают снег и наледь, моют гранитные парапеты, обновляют сходы к воде и прогулочные тротуары. Работы завершатся к концу апреля.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

