"Мой район. Навигатор": павильоны ВДНХ "Абхазия" и "Узбекистан" отреставрируют в 2023 году

На ВДНХ полным ходом идет масштабная реставрация павильонов. В порядок планируют привести все исторические здания на Центральной аллее. В этом году на территории выставки отремонтируют и построят пятнадцать объектов.

Сейчас продолжаются реставрационные работы в национальных павильонах "Абхазия" и "Узбекистан". По архивным чертежам и старым фотографиям специалисты восстанавливают утраченные элементы. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

