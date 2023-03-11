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"Мой район. Навигатор": павильоны ВДНХ "Абхазия" и "Узбекистан" отреставрируют в 2023 году

"Мой район. Навигатор": павильоны ВДНХ "Абхазия" и "Узбекистан" отреставрируют в 2023 году

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На ВДНХ полным ходом идет масштабная реставрация павильонов. В порядок планируют привести все исторические здания на Центральной аллее. В этом году на территории выставки отремонтируют и построят пятнадцать объектов.

Сейчас продолжаются реставрационные работы в национальных павильонах "Абхазия" и "Узбекистан". По архивным чертежам и старым фотографиям специалисты восстанавливают утраченные элементы. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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