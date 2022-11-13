"Мой район. Навигатор": в Москве заменят почти 250 старых турникетов

С декабря все турникеты на станциях Московского центрального кольца начнут принимать банковские карты. Специалисты заменят около 250 старых устройств. Оплачивать поездку можно будет и с помощью системы Face Pay.

На экране новых турникетов будет отображаться подробная информация о статусе билета – сколько осталось поездок или дней до следующей оплаты. Среди других достоинств оборудования – крупный шрифт и яркая подсветка, которая помогает сориентироваться слабовидящим. В метро заменили уже более половины турникетов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".