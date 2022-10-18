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18 октября, 21:35

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"Мой район. Навигатор": освещение в столице перешло на зимний режим работы

"Мой район. Навигатор": освещение в столице перешло на зимний режим работы

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Освещение в столице перешло на зимний режим работы. Теперь фонари и архитектурную подсветку зданий включают раньше. Происходит это одновременно для всех зданий, однако уходят в ночь они по-разному.

Первыми в 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания. В 1:00 отключается освещение вестибюлей станций метро, в 3:00 – подсветка мостов в центре столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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