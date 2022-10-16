18:30Город
"Мой район. Навигатор": благоустройство началось на территории около эскалаторной галереи
Благоустройственные работы начались на территории около эскалаторной галереи. В самом здании специалисты уже укрепили грунт и установили три эскалатора.
Когда на Воробьевых горах откроется эскалаторная галерея, у жителей района Раменки вновь появится удобный и короткий маршрут от метро до улицы Косыгина.
Здание эскалаторной галереи признали аварийным из-за оползней и перестали использовать с середины 80-х годов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор