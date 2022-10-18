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"Мой район. Навигатор": ресторан появится на эскалаторной галерее в Москве

"Мой район. Навигатор": ресторан появится на эскалаторной галерее в Москве

"Мой район. Навигатор": у москвичей появится новая смотровая площадка

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В Москве возрождают известный памятник конструктивизма – эскалаторную галерею 1959 года.

Решение о восстановлении эскалатора на Воробьевых горах было принято в 2020 году после консультаций с экспертами и подробнейшего изучения пород.

Когда работы будут закончены, у москвичей появится возможность полюбоваться Воробьевыми горами с новой точки. На эскалаторной галерее восстановят витражи, построят смотровую площадку и ресторан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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