08:50Город
"Мой район. Навигатор": ресторан появится на эскалаторной галерее в Москве
В Москве возрождают известный памятник конструктивизма – эскалаторную галерею 1959 года.
Решение о восстановлении эскалатора на Воробьевых горах было принято в 2020 году после консультаций с экспертами и подробнейшего изучения пород.
Когда работы будут закончены, у москвичей появится возможность полюбоваться Воробьевыми горами с новой точки. На эскалаторной галерее восстановят витражи, построят смотровую площадку и ресторан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор