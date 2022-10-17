Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17 октября, 21:55

Город

"Мой район. Навигатор": московское освещение подготовили к зиме

"Мой район. Навигатор": московское освещение подготовили к зиме

Выставка "Железнодорожная модель" открылась в Москве

"Мой район. Навигатор": восстановление эскалаторной галереи в столице

"Торги Москвы": участки под строительство

Заключительную церемонию развода караулов прошла в Кремле

В Бибиреве завершили благоустройство сквера вдоль Мелиховской и Белозерской улиц

На поверхности Москвы-реки появились радужные следы

Из мобилизационного пункта в Музее Москвы начали выносить вещи

Дерево упало на автомобиль на севере Москвы

Уличное освещение в Москве перевели на зимний режим работы

Московское освещение подготовили к зиме. Новый режим работы ввели, потому что световой день сократился. Теперь фонари и архитектурную подсветку зданий включают раньше. Происходит это одновременно для всех зданий, а уходят в ночь они по-разному. Первыми в 23:00 отключают жилые дома, на которых есть подсветка, в полночь – административные здания. В 01:00 отключается освещение вестибюлей станций метро, а в 03:00 – подсветка мостов в центре столицы.

По этому графику город живет уже несколько лет, однако диспетчеры центра управления сетями руководствуются не только этим документом, но и уровнем фактической освещенности. Ее отслеживают специальные датчики в режиме реального времени. От установленного графика можно отступить, например, если плохая погода. Если начался снегопад или просто пасмурный день, освещение заработает раньше.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика