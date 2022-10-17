"Мой район. Навигатор": московское освещение подготовили к зиме

Московское освещение подготовили к зиме. Новый режим работы ввели, потому что световой день сократился. Теперь фонари и архитектурную подсветку зданий включают раньше. Происходит это одновременно для всех зданий, а уходят в ночь они по-разному. Первыми в 23:00 отключают жилые дома, на которых есть подсветка, в полночь – административные здания. В 01:00 отключается освещение вестибюлей станций метро, а в 03:00 – подсветка мостов в центре столицы.

По этому графику город живет уже несколько лет, однако диспетчеры центра управления сетями руководствуются не только этим документом, но и уровнем фактической освещенности. Ее отслеживают специальные датчики в режиме реального времени. От установленного графика можно отступить, например, если плохая погода. Если начался снегопад или просто пасмурный день, освещение заработает раньше.