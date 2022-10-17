В Москве открыли образовательный проект "Учебный день в архиве"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники Госархива РФ организовали новый образовательный проект "Учебный день в архиве" для учащихся предпрофессиональных классов. Они научат ребят анализировать историческую документацию, покажут, как сохранить бумагу целой, и познакомят с различными источниками информации.

В пилотном режиме в проекте принимают участие школьники из новых педагогических, кадетских и медиаклассов, после аудиторию планируют расширить.

"Фонды Государственного архива Российской Федерации – неиссякаемый источник надежной информации, которая поможет учащимся формировать верные представления о развитии нашей страны в различные исторические периоды", – цитирует заместителя руководителя департамента образования и науки столицы Наталию Киселеву портал мэра и правительства Москвы.

Она добавила, что благодаря проекту школьники смогут научиться работать с историческими документами с помощью научных кейсов. Ребята лично посетят фонды архива, посмотрят, где и как они хранятся.

Уточняется, что для каждого направления предпрофессионального образования создан свой оригинальный кейс. Например, школьники из кадетских классов смогут поработать с картотекой наградных документов.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин поддержал проведение выставки "Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия". Она пройдет в центре современного искусства "Винзавод" с 24 по 26 ноября.

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