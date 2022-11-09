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"Мой район. Навигатор": 170 тыс человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

"Мой район. Навигатор": 170 тыс человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

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События Первой московской недели интерьера и дизайна посетили более 170 тысяч человек. Ключевыми площадками стали павильоны № 55 и № 57 на ВДНХ.

Десятки российских предприятий представляли свои лучшие дизайн-проекты. Гости могли прогуляться по уже готовым спальням, кухням, прихожим и душевым. Кроме того, прошли разнообразные мастер-классы, дискуссии. Например, большой интерес вызвала встреча, посвященная цифровой экономике и онлайн-торговле. Для студентов устроили марафоны, в которых соревновались молодые архитекторы и дизайнеры.

"Первая московская неделя интерьера и дизайна" – это не только презентация разных отраслей для широкой аудитории, но и важная площадка для бизнесменов. За время выставки предприниматели заключили контракты на сумму более пяти миллиардов рублей, а обычные посетители купили понравившиеся вещи с большими скидками.

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Сюжет: "Мой район"
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